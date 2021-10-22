ДПС обновила автопарк: раньше закупались Octavia, а теперь Solaris

Компания Hyundai в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» передала в распоряжение дорожно-патрульной службы Российской Федерации партию, состоящую из 2 тысячи 497 седанов Solaris. Машины были отгружены заказчику официальной дилерской сетью автопроизводителя. В компании заявляют, что поставка машин осуществляется непосредственно до подразделений ГИБДД в разных регионах страны.

О том, что ДПС планирует закупить седаны Hyundai Solaris стало известно еще в 2020 году. Тогда в Сети появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на специальную версию корейской четырехдверки, предназначенной для Госавтоинспекции.

В базовый арсенал таких машин, согласно документу, должны были входить электронная система контроля устойчивости, подушки безопасности, система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС), а также система контроля давления в шинах. Опционально можно было дополнить оснащение автомобилей кондиционером и лимитером скорости.

Как отмечают в Hyundai, дооборудованием машин для дорожной полиции занимались специалисты завода компании в Петербурге, где выпускают «Солярисы» для России. Специальное оснащение таких автомобилей включает видеорегистратор, сигнальный громкоговоритель, цветографическую оклейку, второй аккумулятор и ряд других опций.

Все автомобили оборудованы 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 лошадиные силы.