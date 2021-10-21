Неудачный дизайн: Hyundai готовит срочный рестайлинг Creta

Внешний облик второго поколения кроссовера Creta оказался, мягко говоря, спорным, и, похоже в Hyundai это признали. Иначе как объяснить планы по рестайлингу относительно «свежего» автомобиля. Обновлённые машины несколько раз попадались в объективы фотошпионов, а теперь появились официальные скетчи.

Как видно на изображениях, серьезных изменений в дизайне Creta не произойдёт – ей слегка подретушируют переднюю часть кузова, подогнав под стиль старшего брата Tucson. Радиаторная решетка со встроенными в нее ячейками ходовых огней у Креты окажется почти идентичной большему по размеру «паркетнику».

Примечательно, что скетчи распространил индонезийский офис Hyundai, попутно анонсировав для местного рынка его семиместную версию.

Опыт размещения двух сидений в маленьком багажнике у корейцев уже есть: именно в Индонезии продается еще более компактный SUV Kia Sonet с тремя рядами кресел. Впрочем, в Индии уже год продают 3-рядную Creta, правда под другим названием – Alcazar.

В Индонезии продажи реформенной «Креты» начнутся уже в ноябре, тогда как до Индии кроссовер доберётся только в 2022-м. Учитывая, что в России реализация «второй» Креты стартовала совсем недавно, у нас обновления придётся подождать чуть дольше.