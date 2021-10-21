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«УАЗ» рвётся в сегмент электромобилей

От: Алексей Шмидт
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Ульяновский автомобильный завод планирует пойти по пути глобальной тенденции с переходом на электрические модели. Об этом рассказал на Международном автомобильном научном форуме (МАНФ-2021), проходившем в НАМИ, главный конструктор «УАЗ» Олег Крупин.

По словам специалиста, будущее компании «УАЗ» будет связано именно с электрическими моделями. В основу трех будущих линеек электрокаров ляжет система привода, автором которой является инженерный состав чешской фирмы MV Motors, реализовавшей ее в двух прототипах Spartan EV (оба созданы на базе «УАЗ Хантер»).

Как оказалось, выхода в продажу электрических «Хантеров» придется подождать, поскольку проект находится только на начальной стадии. Хотя ранее звучали предположения, что такие автомобили поступят в реализацию уже в ближайшее время.

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Ульяновскому автозаводу предстоит оценить коммерческую эффективность, начать сборку прототипов, а также отправить их на испытания, после чего заняться локализации компонентов. Только после этого можно будет начать говорить о возможном запуске электрических внедорожников в серию.

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Если все пойдет по плану, то в будущем систему электрического привода переведут на отечественные компоненты, и, возможно, адаптируют для других моделей «УАЗ», таких как «Профи и «Патриот». 

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2 КОММЕНТАРИИ

  1. До сих пор делали жопомобили и вдруг!!!!!!? Как была ржавая банка с прогорающей прокладкой так и будет.

    • Жопомобиль – это б\у, отработанный хлам. А новый автомобиль, пусть и такой дешевый, как уазик, живет вполне долго и прилично, я с этими авто лично и плотно знаком

КОММЕНТАРИИ

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