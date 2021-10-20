«АвтоВАЗ» вновь сэкономил на Lada Vesta, но не сделал ее дешевле

Компания «АвтоВАЗ» продолжает финасовую оптимизацию производства Lada Vesta. В начале осени все автомобили флагманского семейства российского автопроизводителя лишились балки-усилителя заднего бампера, но эта информация стала известно только сейчас.

Как сообщает издание «Лада.Онлайн», ссылающаяся на документ, разосланный «АвтоВАЗом» дилерам, уже более месяца Lada Vesta, производство которой ведется на мощностях завода в Ижевске, сходит с конвейера без усилителя заднего бампера (артикул 8450006709). В письме указано, что несмотря на отказ от детали коды комплектаций «Весты» и рекомендованные розничные цены на модель останутся без изменений.

Это упрощение является уже как минимум четвертым по счету для семейства Vesta. Так, например, в апреле версия Comfort/Winter с «зимним» пакетом лишилась легкосплавных колесных дисков, а уже в июле модель обзавелась «бюджетным» исполнением Comfort Light, отличающимся отсутствием системы круиз-контроля, мультимедийного рулевого колеса и акустической системы с 4,3-дюймовым дисплеем.

В сентябре Vesta получила удешевленную мультимедийную систему Enjoy, которой заменили более продвинутый вариант Enjoy Pro. Кроме того, ряд версий модели лишились поручней со стороны переднего пассажира, органайзера, двойного пола багажника и датчика присутствия переднего пассажира.

Между тем, с начала 2021 года Lada Vesta успела подорожать уже шесть раз. В последний раз цены на семейство корректировались на этой неделе, в результате чего минимальный прайс на «Весту» теперь составляет 795 тысяч 900 рублей. Максимальный вариант оценен в 1 миллион 277 тысяч 900 рублей (исполнение Sport).