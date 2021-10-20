ДомойАвтоновости сегодня«АвтоВАЗ» вновь сэкономил на Lada Vesta, но не сделал ее дешевле

«АвтоВАЗ» вновь сэкономил на Lada Vesta, но не сделал ее дешевле

От: Алиса Шашкова
754788651868849

Компания «АвтоВАЗ» продолжает финасовую оптимизацию производства Lada Vesta. В начале осени все автомобили флагманского семейства российского автопроизводителя лишились балки-усилителя заднего бампера, но эта информация стала известно только сейчас.

Как сообщает издание «Лада.Онлайн», ссылающаяся на документ, разосланный «АвтоВАЗом» дилерам, уже более месяца Lada Vesta, производство которой ведется на мощностях завода в Ижевске, сходит с конвейера без усилителя заднего бампера (артикул 8450006709). В письме указано, что несмотря на отказ от детали коды комплектаций «Весты» и рекомендованные розничные цены на модель останутся без изменений.

Это упрощение является уже как минимум четвертым по счету для семейства Vesta. Так, например, в апреле версия Comfort/Winter с «зимним» пакетом лишилась легкосплавных колесных дисков, а уже в июле модель обзавелась «бюджетным» исполнением Comfort Light, отличающимся отсутствием системы круиз-контроля, мультимедийного рулевого колеса и акустической системы с 4,3-дюймовым дисплеем. 

В сентябре Vesta получила удешевленную мультимедийную систему Enjoy, которой заменили более продвинутый вариант Enjoy Pro. Кроме того, ряд версий модели лишились поручней со стороны переднего пассажира, органайзера, двойного пола багажника и датчика присутствия переднего пассажира. 

Между тем, с начала 2021 года Lada Vesta успела подорожать уже шесть раз. В последний раз цены на семейство корректировались на этой неделе, в результате чего минимальный прайс на «Весту» теперь составляет 795 тысяч 900 рублей. Максимальный вариант оценен в 1 миллион 277 тысяч 900 рублей (исполнение Sport).

Предыдущая статьяFiat X1/9, который должен был стать легендой ралли

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

«АвтоВАЗ» вновь сэкономил на Lada Vesta, но не сделал ее дешевле

Компания «АвтоВАЗ» продолжает финасовую оптимизацию производства Lada Vesta. В начале осени все автомобили флагманского семейства российского автопроизводителя лишились балки-усилителя заднего бампера, но эта информация...

Fiat X1/9, который должен был стать легендой ралли

Tesla показала видео с испытаний обновленного Cybertruck

Блогер обнаружил мотоцикл Днепр МТ-11 с пробегом 811 км

Новый электрический кроссовер Kia EV6 появится в России в 2022 году

Xiaomi рассказала, когда начнет производство электромобилей

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+