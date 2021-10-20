Новый электрический кроссовер Kia EV6 появится в России в 2022 году

Компания Kia определилась со сроками запуска в продажу в России нового электрического кроссовера EV6. Автомобиль появится на нашем рынке уже в 2022 году. Причем на первых порах продавать его будут исключительно в самых крупных городах РФ – Москве и Санкт-Петербурге (там расположено наибольшее количество зарядных станций).

Премьера Kia EV6 состоялась в начале этого года. В основу кроссовера легла платформа E-GMP, так что с технической точки зрения автомобиль является ближайшим родственником Hyundai Ioniq 5.

По габаритам EV6 чуть крупнее универсала Ceed SW: его длина составляет 4680 мм, ширина – 1880 мм, а высота – 1550 мм. Размер колесной базы равен 2900 мм.

В салоне электромобиль получил два 12,3-дюймовых дисплея, объединенных в единый блок, а также проекционный экран с функцией «дополненной реальности», накладывающей подсказки навигационной системы прямо на дорогу. В отделке интерьера использовалось вторсырье – например, переработанные пластиковые бутылки.

У Kia EV6 имеется сразу пять модификаций: стандартная комплектуется тяговой батареей на 58 кВт/ч и задним электрическим двигателем мощностью 170 лошадиных сил и 350 Нм.

Полноприводный вариант выдает суммарно 235 «сил» и 605 Нм. Запас хода у первой модификации равен 400 километрам, а второй – 380 километрам.

Версия Long Range оснащается батареей емкостью 77,4 кВт/ч. Мощность такого исполнения в версии с задним приводом равна 228 лошадиным силам и 350 Нм, а с полным – 325 л.с. и 605 Нм. Дальность хода – 510 и 490 километров соответственно.

Самой дорогой является версия GT с 218-сильным электрическим мотором спереди и 367-сильным сзади. Пиковая отдача такого EV6 составляет 585 «сил» и 740 Нм. Запас хода равен 400 километрам, а на разгон с места до первой «сотни» уходит всего 3,5-секунды.