Новый Toyota Crown станет четырехдверным купе: первые изображения

Новое поколение роскошного седана Toyota Crown может стать четырехдверным купе, что позволит ему стать конкурентом аналогичных моделей «немецкой тройки» Audi, BMW и Mercedes-Benz. Об этом сообщило японское издание «Best Car», ссылающееся на собственные источники внутри «Тойоты».

Последний год о будущем модели «Краун» ходят самые противоречивые слухи. В 2020-м сообщалось о том, что актуальный Crown S220 окажется последним поколением в серии в кузове седан. После того, как производство модели будет завершено, легендарное название будут использовать в кроссоверах, не имеющих прямого отношения к традиционным «Краунам».

В конце этого лета журналисты издания «Spyder7» выяснили, что новое поколение Crown все же увидит свет, а теперь редакция другого японского портала утверждает, что к 4-дверки будет более динамичный экстерьер, чем когда либо, похожий по силуэту на Audi A7 Sportback и Porsche Panamera.

Если верить свежим рендерам, новинка получит покатую линию крыши. Инженеры «Тойота» откажутся от традиционного трехобъемного кузова, что сделает Crown похожим на лифтбэк. Длина кузова модели составит порядка 4900 мм (-10 мм к актуальной модели), а ширина прибавит 50 мм – до 1850 мм. Зауженные фары выполнят в стиле электрического «паркетника» bZ4X, еще не поступившего в продажу.

В основу модели должна лечь платформа GA-K, ранее опробованная «Тойотой» на моделях Toyota Camry и Lexus ES.

Что до линейки двигателей, то под капотом нового «Крауна» может прописаться гибридный силовой агрегат на базе 2,5-литрового ДВС, а от V6 компания полностью откажется.