У «ГАЗель NN» появилась микроавтобус-версия 

Это весной Горьковский автозавод приступил к производству моделей NN. Автомобили выпускались в четырех вариантах: «голое шасси», «бортовой грузовик», «цельнометаллический фургон» и грузопассажирский «фургон-комби». Теперь же «Группа ГАЗ» начала поставки к дилерам еще одной кузовной версии новой «ГАЗель NN». Ей оказался автобус с цельнометаллическим кузовом.

Как сообщает компания «Луидор», являющаяся самым крупным дилером «ГАЗ», первые микроавтобусы «ГАЗель NN» уже поступили в ее распоряжение. Новая версия предложена покупателям в варианте с колесной базой размером 3745 и 3950 мм соответственно.

В первом случае машина имеет в салоне 17 посадочных мест, а во втором – 22. Автомобили оборудованы 2,8-литровым турбодизельным мотором Cummins ISF, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой».

Цены на стандартный автобус начинаются от 2 миллионов 680 тысяч рублей, а за удлиненный вариант просят минимум 2 миллиона 745 тысяч рублей.