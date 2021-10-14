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У «ГАЗель NN» появилась микроавтобус-версия 

От: Ростислав Архипов
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Это весной Горьковский автозавод приступил к производству моделей NN. Автомобили выпускались в четырех вариантах: «голое шасси», «бортовой грузовик», «цельнометаллический фургон» и  грузопассажирский «фургон-комби».  Теперь же «Группа ГАЗ» начала поставки к дилерам еще одной кузовной версии новой «ГАЗель NN». Ей оказался автобус с цельнометаллическим кузовом. 

Как сообщает компания «Луидор», являющаяся самым крупным дилером «ГАЗ», первые микроавтобусы «ГАЗель NN» уже поступили в ее распоряжение. Новая версия предложена покупателям в варианте с колесной базой размером 3745 и 3950 мм соответственно.

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В первом случае машина имеет в салоне 17 посадочных мест, а во втором – 22. Автомобили оборудованы 2,8-литровым турбодизельным мотором Cummins ISF, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой».

Цены на стандартный автобус начинаются от 2 миллионов 680 тысяч рублей, а за удлиненный вариант просят минимум 2 миллиона 745 тысяч рублей. 

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