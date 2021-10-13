Как будет выглядеть самый дешевый Kia Sportage нового поколения 

В начале сентября Kia представила новое поколение кроссовера Sportage в укороченной версии для европейского рынка. Тогда пресс-служба корейского автопроизводителя ограничилась публикацией нескольких фирменных картинок, а теперь в Сети появились первые «живые» фотографии такого «паркетника». Снимки дают представление о том, на чем «Киа» сэкономила, проектируя базовую версию своего бестселлера.

Как видно на фото, визуальных отличий короткого «Спортейджа» от удлиненного будет не так много. У первого отсутствуют «противотуманки», но все имитирующие алюминий вставки на месте. Кроме того, у «паркетника» сохранятся даже датчики парковки, интегрированные в передний и задний бамперы. Тем не менее, ряд отличий можно наблюдать в корме, где чуть иначе выглядят задние фонари и сам бампер.

На фотографиях в салоне в глаза бросается селектор механической трансмиссии. Сиденья кроссовера обшиты тканью приятного серого оттенка, а передняя панель не лишена вставок под карбон.

Дисплей мультимедийной системы выглядит чуть меньше, чем в «топовой» комплектации, но все равно остается достаточно крупным, чтобы не казаться бюджетным. По сторонам от него выделены места под физические кнопки. Слева от экрана можно заметить большой монитор виртуальной «приборки».

Длина европейского варианта Kia Sportage на 10,5 см меньше, чем его исполнения для других стран, в число которых входит и Россия.

Линейка двигателей бюджетной версии кроссовера для «Старого света» также будет отличаться от мировой – в нее войдут 1,6-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 150 или 180 лошадиных сил, а также 1,6-литровый турбодизель с отдачей в 115 или 136 «сил». Для бензиновых машин предложат довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. Для дизельных электрическая составляющая будет идти только в качестве опции.

Кроме версий с ДВС европейцы смогут приобрести и полноценные гибриды с установкой на базе 180-сильного мотора T-GDI. Обычный Sportage HEV будет иметь совокупную мощность в 230 лошадиных сил, а его «подзаряжаемая» версия PHEV – 265 л.с.

В России продажи Kia Sportage нового поколения начнутся только в 2022 году.