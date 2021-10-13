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Как будет выглядеть самый дешевый Kia Sportage нового поколения 

От: Алексей Шмидт
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В начале сентября Kia представила новое поколение кроссовера Sportage в укороченной версии для европейского рынка. Тогда пресс-служба корейского автопроизводителя ограничилась публикацией нескольких фирменных картинок, а теперь в Сети появились первые «живые» фотографии такого «паркетника». Снимки дают представление о том, на чем «Киа» сэкономила, проектируя базовую версию своего бестселлера.

Как видно на фото, визуальных отличий короткого «Спортейджа» от удлиненного будет не так много. У первого отсутствуют «противотуманки», но все имитирующие алюминий вставки на месте. Кроме того, у «паркетника» сохранятся даже датчики парковки, интегрированные в передний и задний бамперы. Тем не менее, ряд отличий можно наблюдать в корме, где чуть иначе выглядят задние фонари и сам бампер.

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На фотографиях в салоне в глаза бросается селектор механической трансмиссии. Сиденья кроссовера обшиты тканью приятного серого оттенка, а передняя панель не лишена вставок под карбон.

Дисплей мультимедийной системы выглядит чуть меньше, чем в «топовой» комплектации, но все равно остается достаточно крупным, чтобы не казаться бюджетным. По сторонам от него выделены места под физические кнопки. Слева от экрана можно заметить большой монитор виртуальной «приборки». 

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Длина европейского варианта Kia Sportage на 10,5 см меньше, чем его исполнения для других стран, в число которых входит и Россия. 

Линейка двигателей бюджетной версии кроссовера для «Старого света» также будет отличаться от мировой – в нее войдут 1,6-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 150 или 180 лошадиных сил, а также 1,6-литровый турбодизель с отдачей в 115 или 136 «сил». Для бензиновых машин предложат довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. Для дизельных электрическая составляющая будет идти только в качестве опции. 

Кроме версий с ДВС европейцы смогут приобрести и полноценные гибриды с установкой на базе 180-сильного мотора T-GDI. Обычный Sportage HEV будет иметь совокупную мощность в 230 лошадиных сил, а его «подзаряжаемая» версия PHEV – 265 л.с.

В России продажи Kia Sportage нового поколения начнутся только в 2022 году.

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