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Блогеры показали двигатель Toyota Prius 2004 года с пробегом 500 тысяч км

От: Алексей Шмидт
Toyota Engine Y d 850

На американском YouTube-канале «speedkar99» вышел видеоролик, в котором блогеры разобрали двигатель гибрида Toyota Prius. Автомобиль сошел с конвейера в 2004 году и с тех пор успел наездить более 500 тысяч километров. В ходе вскрытия выяснилось, что несмотря на столь внушительный пробег ДВС находится в неплохом состоянии.

Агрегат с индексом 1NZ-FXE был разработан специально для гибридных моделей «Тойоты». Он работает по циклу Аткинсона, выдавая при объеме в полтора литра 78 лошадиных сил. По мнению российских специалистов, ресурс этого ДВС равен 200-250 тысячам км. Мотор имеет алюминиевый блок цилиндров и требует сложного ремонта, поэтому чаще всего его просто меняют на контрактный. 

Американские блогеры, разобравшие мотор «Приуса» с пробегом в 500 тысяч километров, оказались к его ресурсу еще более благосклонны, чем российские механики.

Больше всего заокеанским сервисменам не понравились поршневые кольца, забитые отложениями, а также возникший в следствие этого нагар в верхней части поршней. Описанные признаки чаще всего являются следствием использования дешевого масляного фильтра и больших интервалов между сменами моторного масла. 

По мнению авторов видео, после того, как двигатель Toyota будет обслужен, он сможет проехать еще не одну сотню тысяч километров. 

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