В Калининграде стартовало производство обновленного Kia Ceed

Предприятие «Автотор», расположенное в Калининграде, приступило к серийной сборке обновленного Kia Ceed для российского рынка. Автомобиль выпускают в двух типах кузова – хэтчбек и универсал SW. В продажу машины поступят в ноябре 2021 года.

С обновлением модель «Сид» обзавелась новыми бамперами с необычным оформлением воздухозаборников, другой радиаторной решеткой, выполненной в фирменном стиле «улыбка тигра», а также оптикой с необычным наполнением. Три стреловидных модуля DRL окружают объединенные в общий блок секции ближнего/дальнего света и «противотуманок», которые также выполняют функции «поворотников».

Ряд комплектаций Ceed пополнился штатным телематическим комплексом Connect с доступом к навигационным сервисам, продвинутыми системами безопасности, а также современным водительским ассистентом Drive Wise.

Реформенные Ceed и Ceed SW будут продавать на российском рынке с новым полуторалитровым двигателем 1.5 T-GDI мощностью 150 лошадиных сил и 253 Нм, агрегатированным 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями, а также 1,6-литровым мотором MPI на 128 «сил» и 154 Нм, работающим в сочетании с 6-скоростным «автоматом».

Цены на обновленное семейство Ceed для России, а также список комплектаций обещают объявить в ближайшее время.

Хэтчбек Kia Ceed сейчас стоит у нас минимум 1 миллион 434 тысячи 900 рублей, а за универсал Ceed SW просят от 1 миллиона 474 тысяч 900 рублей. Кроссовер XCeed оценен минимум в 1 миллион 754 тысячи 900 рублей.