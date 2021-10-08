Крупнейший дилер Mercedes-Benz в Германии начал продавать Lada Niva Taiga

Один из самых крупных дилерских центров Mercedes-Benz в Германии приступил к продажам на местном рынке российских внедорожников Lada Niva Legend. Речь о фирме Lorinser GmbH, известной тюнинг-проектами «Мерседесов». На официальном сайте компании появилась отдельная страница, на которой можно узнать информацию о внедорожнике Lada Niva 2021 модельного года. Является ли фирма официальным импортером или же продает уже ввезенные в Германию машины – не уточняется.

На сегодняшний день приобрести у этого дилера можно шесть автомобилей «Нива», цены на которые варьируются в пределах 15 тысяч 899 – 16 тысяч 900 евро (1 миллион 322 – 1 миллиона 405 тысяч рублей по текущему курсу). Два внедорожника выкрашены в черный цвет кузова, два других – в золотисто-коричневый, а еще по одному в серый и черный оттенки.

Не менее интересен и тот факт, что в Германии российские внедорожники продают под немного другим названием, чем на родине – Niva Taiga. В описании всех выставленных на продажу машин указано, что их пробег равен 30 километрам.

Напомним, официальные поставки автомобилей Lada Niva в страны ЕС прекратились еще в прошлом году из-за несоответствия российских машин новым экологическим стандартам, требующим использование двигателей, соответствующих требованиям норм «Евро-6d».