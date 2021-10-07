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Стали известны названия двух новых кроссоверов Mazda

От: Алексей Шмидт
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Компания Mazda неожиданно решила раскрыть свои планы относительно расширения линейки SUV. Уже в 2022 году в продажу в Европе поступит два новых кроссовера бренда с 2-х и 3-рядными салонами. Сегодня стали известны их названия.

В следующем году на рынке «Старого Света» начнутся продажи моделей CX-60 и CX80, оснащенных гибридными силовыми установками. Последний будет укомплектован третьим рядом сидений.

В линейку двигателей этих новинок войдет рядная бензиновая «четверка», дополненная электрическим двигателем, а также силовая установка «мягкий» гибрид с довеском к ДВС в виде 48-вольтового стартер-генератора.

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Mazda CX-50. Фото: Coche Spias

За пределами ЕС линейка Mazda пополнится кроссоверами CX70, CX90, а также CX-50, который ранее уже попадал в объективы фотошпионов. Предполагалось, что автомобиль станет некой заменой бестселлера CX-5, но, как оказалось, CX-50 будут продавать с его родственником параллельно. 

Сегодня Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что компания Mazda подняла цены на всю модельную линейку в России, которая недавно лишилась «паркетника» CX-30. 

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