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У внедорожника «Лада Нива Тревел» появилась черная спецверсия

От: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» разработала специальное исполнение внедорожника «Лада Нива Тревел». Спецверсия популярной модели Lada отличается от обычного варианта этого автомобиля декором.

Как видно на фотографии, опубликованной пабликом «Avtograd News», у Niva Travel появилось исполнение Black. Отличительными элементами таких внедорожников станут черный окрас кузова, колесные диски, выкрашенные в черный цвет, поручни, солнцезащитные козырьки, установленный на потолке блок «ЭРА-ГЛОНАСС», а также другая отделка сидений и вышитая яркой нитью надпись «Black». 

По информации источника, на сегодняшний день с конвейера сошло два предсерийных экземпляра таких внедорожников. Когда начнется его массовое производство пока неизвестно. 

Напомним, во всех комплектациях Lada Niva Travel продают с 1,7-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 80 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой «механикой» и системой постоянного полного привода. Внедорожник оценен в сумму от 820 тысяч 900 рублей. 

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