У внедорожника «Лада Нива Тревел» появилась черная спецверсия

Компания «АвтоВАЗ» разработала специальное исполнение внедорожника «Лада Нива Тревел». Спецверсия популярной модели Lada отличается от обычного варианта этого автомобиля декором.

Как видно на фотографии, опубликованной пабликом «Avtograd News», у Niva Travel появилось исполнение Black. Отличительными элементами таких внедорожников станут черный окрас кузова, колесные диски, выкрашенные в черный цвет, поручни, солнцезащитные козырьки, установленный на потолке блок «ЭРА-ГЛОНАСС», а также другая отделка сидений и вышитая яркой нитью надпись «Black».

По информации источника, на сегодняшний день с конвейера сошло два предсерийных экземпляра таких внедорожников. Когда начнется его массовое производство пока неизвестно.

Напомним, во всех комплектациях Lada Niva Travel продают с 1,7-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 80 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой «механикой» и системой постоянного полного привода. Внедорожник оценен в сумму от 820 тысяч 900 рублей.