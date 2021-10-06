У Toyota Corolla появилась версия для Нюрбургринга

Компания Toyota разработала очередную спецверсию своей популярной компактной четырехдверки Corolla. Исполнение получило название Nürburgring Edition и предназначено специально для рынка Таиланда, где эта модель носит название Altis.

Выход новой модификации японского седана приурочен к победе корпоративной команды Toyota Gazoo Racing Team Thailand в кольцевых гонках «24 часа Нюрбургринга» сезона 2021 года (класс Super Production 3).

Несмотря на громкое название, Altis не получил серьезных изменений по сравнению со стандартной моделью. От обычного седана автомобиль отличается лишь стайлинг-пакетом, а также незначительными доработками шасси.

Специальное исполнение «четырехдверки» для тайского рынка включает оригинальный аэрообвес (бамперы и боковые «юбки»), спойлер на крышке багажника, шильдики на передних крыльях, а также специальные пружины с увеличенной жесткостью, которые должны улучшить управляемость автомобиля.

Кроме того, в «Тойоте» утверждают, что дополнили оснащение Altis в спецверсии Nürburgring Edition пакетом под названием accelerator control box. Он, по задумке его разработчиков, способен сокращать отклик мотора на нажатие педали газа без вмешательство в агрегатную сторону машины.

С агрегатной точки зрения новое исполнение Toyota Altis ничем не отличается от простого седана. Автомобиль будут комплектовать 1,8-литровым бензиновым 138-сильным двигателем или гибридом на базе этого же мотора, работающим в паре с электрическим агрегатом и вариатором.