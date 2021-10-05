В Великобритании продают идеальную Lada Niva Cossack

На продажу в Великобритании выставили редкий экземпляр внедорожника Lada Niva Cossack. Ценность автомобиля, который можно сравнить с «капсулой времени», заключается в том, что он пребывает в идеальном состоянии. За машину ее продавец просит 11 тысяч фунтов стерлингов – 1 миллион 85 тысяч рублей по текущему курсу.

Продающийся в «Туманном Альбионе» внедорожник имеет ряд уникальных особенностей. Во-первых, это автомобиль из официальной поставки. Такие машины были укомплектованы уже с завода правосторонней рулевой колонкой. Во-вторых, в сервисной книжке «Нивы» указаны все обязательные записи о прохождении технического осмотра.

Несмотря на пробег в 28 тысяч километров, Niva Cossack сохранилась практически в идеальном состоянии. Все дело в том, что машина никогда не видела бездорожья и всю жизнь хранилась в гараже.

В комментариях к объявлению многие пользователи Сети отметили, что цена автомобиля сильно завышена. По их мнению, оптимальная стоимость такого внедорожника составляет около 5 тысяч 500 фунтов стерлингов (около 540 тысяч рублей).

В России за 3-дверную Lada Niva Legend сейчас просят от 649 тысяч 900 рублей. 5-дверный вариант обойдется минимум в 727 тысяч 900 рублей.