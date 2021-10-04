Новый BMW 2 Series Active Tourer раскрыли до премьеры

Компания BMW только готовится к премьере второго поколения компактвэна 2 Series Active Tourer, но как будет выглядеть автомобиль можно понять уже сейчас. В Сеть слили официальный рекламный снимок новинки с обвесом M Sport.

Как видно на скрине из рекламного видеоролика, вторая генерация 2 Series Active Tourer получит большие «ноздри» радиаторной решетки, которые оказались куда крупнее, чем ожидалось изначально, но все же меньше, чем у некоторых «старших» моделей баварцев.

Профиль компактвэна со сменой поколения стал более динамичным и теперь автомобиль можно принять за кроссовер, хотя уровень пола модели наверняка окажется ниже, чем у родственного BMW X1, тем самым сделав удобной посадку и высадку из машины и сгенерирует больше пространства над головой внутри автомобиля.

Если верить шпионским фотографиям, на которых ранее был показан салон нового 2 Series Active Tourer, компактвэн обзаведется решениями, заимствованными у электрического кроссовера BMW iX, получив 2-экранное широкоформатное «табло».

В базе баварский однообъемник, как и прежде, будет исключительно переднеприводным, но полный привод все же сохранится в более дорогих версиях. Агрегатная линейка будет включать в себя 3- и 4-цилиндровые ДВС с гибридным довеском.

По слухам, компактвэн BMW дебютирует до конца года, но точнее дату премьеры источники назвать не берутся.