Mazda анонсировала JDM-версию обновленного кроссовера CX-5

Компания Mazda готовится к старту продаж на внутреннем японском рынке обновленной версии кроссовера CX-5.

Если леворульный вариант популярного «паркетника» был показан еще в середине сентября, то премьера рестайлингового автомобиля запланирована на 30 октября.

JDM-исполнение CX-5 ничем не отличается от версии для других стран. Праворульный автомобиль должен получить те же доработки, что и версия с левосторонним расположением рулевой колонки: переработанное оформление передней и задней частей кузова.

Кроссоверу достанутся перелицованные передний и задний бамперы, радиаторная решетка обзаведется более жирным хромированным кантом и выразительным 3-мерным партерном сетки. Фары и фонари сменят «начинку», а кузовная палитра пополнится новым цветом Zircon Sand (бежевый металлик).

О каких-то других измерениях в японской CX-5 пока не сообщается.

Напомним, актуальное поколение кроссовера Mazda CX-5 продается с 2016 года. Автомобиль носит заводской обозначение KF и является второй генерацией этой модели. В России за него просят от 1 миллиона 846 тысяч рублей.

На европейском рынке обновленный вариант CX-5 должен появиться в начале 2022 года.