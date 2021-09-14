Обновленная Mazda CX-5 2022: первые официальные фото

Компания Mazda раскрыла дизайн кроссовера CX-5 2022 модельного года. Ранее автомобиль рассекретили китайские фотошпионы, а теперь в Сети появились его официальные изображения.

Внешние изменения в модели оказались незначительными. Кроссоверу достались перелицованные передний и задний бамперы, радиаторная решетка обзавелась более жирным хромированным кантом и выразительным трехмерным партерном сетки. Фары и фонари сменили «начинку», а кузовная палитра пополнилась новым цветом Zircon Sand (бежевый металлик).

Дизайн интерьера кроссовера было решено не менять, но дооснастить его беспроводной «зарядкой» для смартфона и органайзером в багажнике, а сам салон дополнительно шумоизолировать.

Функционал модели пополнился новой системой под названием Drive Select (Mi-Drive), позволяющей в одно нажатие выбрать наиболее подходящее для текущих условий настройки шасси.

Для реформенного CX-5 предусмотрели несколько стайлинг-пакетов под названиями Newground, Homura и High+, которые добавляют модели элементы внешнего и внутреннего декора.

Список систем превентивной безопасности пополнился комплексом CTS, способным брать на себя управление газом, рулем и тормозом при езде в пробках.

Линейку двигателей обновление не затронуло, поэтому в России кроссовер продолжат продавать с 2- и 2,5-литровыми бензиновыми «атмосферниками» мощностью 150 и 194 лошадиные силы соответственно. Связку им составит МКПП или «автомат», а привод, как и раньше, можно будет выбрать как передний, так и полный.