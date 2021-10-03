Самый проблемный мотор Lada доведут до ума

Компания «АвтоВАЗ» готовится к модернизации одного из своих двигателей, который недавно уже пережил одно обновление. Речь идет об 1,8-литровом ДВС с индексом ВАЗ-21179 мощностью 122 лошадиные силы. В конце 2019 года инженеры Lada избавили его от проблемы «масложора», изменив конструкцию блоков цилиндров, а теперь готовят очередную доработку.

Как утверждает паблик «Avtograd News» в соцсети «ВКонтакте». 1,8-литровому «атмосфернику» предстоит пережить модернизацию, в рамках которой агрегат обзаведется так называемыми «безвтыковыми» поршнями (с выточками).

Установка такого вида поршней позволит исключить возможность «втыка» клапанов в поршень при нарушении кинематики ГРМ, тем самым избежать проблем с погнутыми клапанами и последующим дорогостоящим ремонтом.

Модернизированные поршни двигателя Lada 1.6

О том, что «АвтоВАЗ» готовит для 1,8-литрового мотора «безвтыковые» поршни Daily-Motor.Ru рассказывал еще летом 2019 года, но с тех пор они у этого двигателя так и не появились.

Напомним, мотором ВАЗ-21179 в настоящее время комплектуют модели Vesta Cross, Vesta SW Cross и XRay Cross. В паре с ним работает исключительно механическая трансмиссия.