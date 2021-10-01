Geely привезет в Россию новый кроссовер D-сегмента

Компания Geely планирует начать продажи в России нового флагманского кроссовера KX 11. Автомобиль расположится в сегменте D-SUV и составит конкуренцию на нашем рынке корейским бестселлерам Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Пресс-служба китайского автопроизводителя подтвердила, что планирует вывести на российский рынок Geely KX11. Кроссовер доберется до дилеров в РФ во второй половине 2022 года.

Напомним, новый кроссовер «Джили» был спроектирован на архитектуре CMA (Compact Modular Architecture). Автомобиль может похвастать наличием системы полного привода с распределением крутящего момента между осями 50×50, которой порой нет у многих его земляков, а также продвинутым оснащением. В арсенал KX11 входит система автоматической парковки, способная самостоятельно находить свободное пространство для стоянки и парковать машину практически без участия водителя.

Кроме того, кроссовер можно вызывать с парковочного места, чтобы он подъехал к владельцу.

В «Поднебесной» Geely KX11 продают с 2-литровыми «наддувными» бензиновыми двигателями мощностью 218 или 238 лошадиных сил. Связку первому варианту составляет 7-диапазонный «робот», а второму – 8-диапазонный классический гидротрансформатор («автомат»).

Цены на кроссовер на родине начинаются с отметки в 137 тысяч 200 юаней (1 миллион 550 тысяч рублей). Стоимость самой дорогой комплектации KX11 в КНР оценена в 188 тысяч 200 юаней (2 миллиона 125 тысяч рублей).