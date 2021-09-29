У Peugeot Expert в Росссии появилась бизнес-версия: названы цены

Компания Peugeot расширила линейку версий своего фургона Expert новой модификацией под названием «Бизнес-купе». Удлиненный автомобиль предложат в России в двух вариантах – с передним или полным приводом.

Продажи нового исполнения «Эксперта» начнутся в октябре 2021 года. В ее основу ляжет база кузова L3, длина которого составляет 5306 мм.

Версию Expert «Бизнес-купе» можно будет выбрать как с передним, так и полным подключаемым приводом, а также с двумя типами трансмиссий – шестиступенчатой МКПП или «автоматом».

В салоне таких машин инженеры Peugeot предусмотрели индивидуальные кресла с мягкой обивкой из экокожи, раскладывающийся столик, а также установили под потолком три светодиодных плафона и шесть дефлекторов для дополнительного обдува климатической системой.

В арсенал базового оборудования модели вошли: передние электростеклоподъемники, система ESP, система помощи при старте на подъеме Hill Assist, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира и центральный замок.

Цены на новое исполнение Peugeot Expert уже объявлены. За такие автомобили будут просить от 2 миллионов 600 тысяч рублей в переднеприводной версии с МКПП и 2 миллиона 800 тысяч рублей в аналогичной модификации, но с автоматической трансмиссией. Стоимость самого дорого варианта «Бизнес-купе» составит чуть больше 3 миллионов рублей.