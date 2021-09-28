Блогер разобрал 1,8-литровый двигатель Lada Vesta: ремонт будет стоить дорого

Российский блогер Александр Черкасов, отметившийся в прошлом году в Сети тем, что распилил кузов седана Lada Vesta, выпустил новый ролик. На этот раз мужчина разобрал 1,8-литровый двигатель той «Весты» (ВАЗ-21179).

В ходе осмотра блогер пришел к выводу, что большинство комплектующих деталей этого мотора разработаны иностранными производителями, что, соответственно, делает их дороже российских аналогов.

Так, например, ремень ГРМ, который установлен на 1,8-литровом двигателе Vesta, выпущен фирмой Contitech в Германии.

«Вот ездили всю жизнь на балаковских ремнях и горя не знали, неужто они чем-то хуже заграничных? », – недоумевает автор видео.

Маслонасос и помпа оказались изготовлены компанией GMB. Средняя цена на первую деталь варьируется от 6 до 10 тысяч рублей, а за водяной насос в случае его поломки придется заплатить около 12 тысяч рублей.

Но куда больших затрат потребует выход из строя механизма поворота впускного распредвала, замена которого может вынуть из кармана владельца такой «Весты» от 60 до 100 тысяч рублей.

«Крайне не рекомендую попадать с этим мотором в ремонт, иначе можно остаться без штанов с такими-то ценами на запчасти», – резюмировал блогер.