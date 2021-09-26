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Nissan обновил китайский кроссовер Kicks вслед за глобальным

От: Ростислав Архипов
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До России «ниссановский» субкомпакт Kicks так и не добрался, хотя имел неплохие перспективы на нашем рынке для того, чтобы сменить Juke или устаревший Terrano. Впрочем, в других странах «Кикс» не только продается, но и недавно пережил обновление. Реформенная версия «паркетника» недавно была представлена в Таиланде и США, а теперь подоспел и китайский вариант, производством которого занимается совместное предприятие Dongfeng Nissan.

Местное обновление решили провести по той же схеме, которую использовали для Kicks в других странах. Кроссоверу достались новые светодиодные фары, другие бамперы и увеличенная в размерах радиаторная решетка.

Задние фонари сменили «начинку», а под ними установили красную перемычку, которая носит исключительно декоративную функцию.

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Не обошли изменения и интерьер. Кроссовер оснастили другим центральным тоннелем, а также наделили его современной мультимедийной системой и электронным стояночным тормозом. Главной «фишкой» китайского Kicks, которой нет у глобальной версии этой модели, стал люк с электрическим приводом. 

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Двигатель решили оставить прежним. В «Поднебесной» Nissan Kicks продается исключительно с полуторалитровым 122-сильным мотором, тогда как в других странах этому кроссоверу положен более старый 1,6-литровый агрегат. В качестве трансмиссий предложена как «механика», так и вариатор, а привод может быть только передним. 

В продажу на китайском рынке обновленный Nissan Kicks поступит в октябре этого года. Цены пока не объявлены, но за дореформенный кроссовер там сейчас просят от 15 тысяч долларов (1 миллион 85 тысяч рублей по текущему курсу).

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