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Geely разрабатывает новый грузовик. Его назовут Energy

От: Алиса Шашкова
geely gruzovik 1 1000

Компания Farizon Auto, принадлежащая концерну Geely, работает над новым большим грузовым автомобилем, который получит название Energy. Главной «фишкой» модели станет возможность широкого выбора силовых установок.

Бренд Farizon малоизвестен в интернете, но в линейке суббрендов Geely является одним из самых перспективных (речь о сегменте коммерческих автомобилей). 

Готовящийся к премьере концепт Farizon Energy станет для компании уникальной моделью. Пока о нем практически ничего неизвестно, хотя главная особенность раскрыта – для грузовика будет доступно несколько вариантов силовых установок. Машину можно будет выбрать как с гибридным агрегатом, так и электрическим и газовым. Последний способен работать на метаноле и должен экономить на заправке от 18 до 22%. Кроме того, метанол экологичнее традиционного бензина и дизельного топлива. 

geely farizon ad 2 1000

На сегодняшний день в линейке Farizon уже имеется один компактный электрический грузовой автомобиль под названием F3E. По габаритам машина сопоставима с УАЗ «Профи». В «Поднебесной» за нее просят от 1 миллиона 500 тысяч рублей при пересчете с юаней.

geely farizon f3e 2 1000

За эти деньги покупатель получает грузовик, оснащенный 123-сильным электрическим мотором и дизайном салона, разработанным специалистами Volvo. Запас хода модели равен 320 километрам без груза и 200 км при полной загрузке. 

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Много есть машин такого размера, но раз зацепились за уаз, то скажу, что этот уаз будет лучше. У нас нет и вряд ли в ближайшее время будет инфраструктура под электрокары. И самый большой вопрос – грузоподъемность. Отечественные производители знаю, что наши будут грузить сколько влезет, поэтому и прочность и запас топлива повышенные. А эта штука при перегрузке может и 100 км не проехать. Лучше уже тот же уаз

КОММЕНТАРИИ

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