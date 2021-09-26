Geely разрабатывает новый грузовик. Его назовут Energy

Компания Farizon Auto, принадлежащая концерну Geely, работает над новым большим грузовым автомобилем, который получит название Energy. Главной «фишкой» модели станет возможность широкого выбора силовых установок.
Бренд Farizon малоизвестен в интернете, но в линейке суббрендов Geely является одним из самых перспективных (речь о сегменте коммерческих автомобилей).
Готовящийся к премьере концепт Farizon Energy станет для компании уникальной моделью. Пока о нем практически ничего неизвестно, хотя главная особенность раскрыта – для грузовика будет доступно несколько вариантов силовых установок. Машину можно будет выбрать как с гибридным агрегатом, так и электрическим и газовым. Последний способен работать на метаноле и должен экономить на заправке от 18 до 22%. Кроме того, метанол экологичнее традиционного бензина и дизельного топлива.
На сегодняшний день в линейке Farizon уже имеется один компактный электрический грузовой автомобиль под названием F3E. По габаритам машина сопоставима с УАЗ «Профи». В «Поднебесной» за нее просят от 1 миллиона 500 тысяч рублей при пересчете с юаней.
За эти деньги покупатель получает грузовик, оснащенный 123-сильным электрическим мотором и дизайном салона, разработанным специалистами Volvo. Запас хода модели равен 320 километрам без груза и 200 км при полной загрузке.
Много есть машин такого размера, но раз зацепились за уаз, то скажу, что этот уаз будет лучше. У нас нет и вряд ли в ближайшее время будет инфраструктура под электрокары. И самый большой вопрос – грузоподъемность. Отечественные производители знаю, что наши будут грузить сколько влезет, поэтому и прочность и запас топлива повышенные. А эта штука при перегрузке может и 100 км не проехать. Лучше уже тот же уаз