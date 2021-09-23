Обновленный российский Volkswagen Polo обкатывают в Европе

В Европе, как известно, Volkswagen Polo представлен исключительно хэтчбеком, который разительно отличается от одноименного российского лифтбэка. В основе еврохэтча лежит платформа MQB A0, в то время как наш лифтбэк построен на архитектуре PQ25. Последний накануне был замечен на старосветских дорогах, причем не совсем такой, какой сейчас продается в РФ.

Испанское издание «Motor.es» опубликовало шпионские фотографии автомобиля, замеченного в рамках испытаний в южной части ЕС. Как утверждают журналисты, на снимки попал обновленный вариант «Поло» для рынка России, продажи которого якобы должны начаться во второй половине 2023 года.

Автомобиль был практически полностью лишен камуфляжа, но на переднем бампере можно заметить небольшие маскировочные накладки, поэтому определенные косметические изменения все-таки будут.

При этом корма машины, если верить фотографиям, останется нетронутой. Впрочем, не исключено, что обновление произойдет и в этой части, но чуть позже.

В издании также отметили, что грядущий рестайлинг не затронет техническую часть Polo, который сейчас представлен на российском рынке с 1,6-литровым атмосферным двигателем MPI мощностью 90 или 110 лошадиных сил, а также 1,4-литровой «турбочетверкой» TSI с отдачей в 125 л.с. Связку первому составляет 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат», а второму – 7-диапазонный «робот» DSG.

Цены на автомобиль варьируются в пределах 999 тысяч 900 рублей – 1 миллион 315 тысяч 900 рублей