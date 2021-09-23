«ГАЗ» запатентовал новый автобус среднего класса e-CityMAX-9

В базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ появился патент на промышленный образец низкопольного электрического автобуса среднего класса, разработанного «Группой ГАЗ». Модель является для компании автомобилем принципиально нового типа, поскольку до этого она выпускала аналогичные электробусы исключительно большого класса ЛиаАЗ-6274.

Как видно на опубликованных в базе ведомства охранных картинках, новый электробус «ГАЗ» получит кузов модели CityMAX-9, премьера которой в дизельной версии с 4,4-литровым двигателем ЯМЗ-534 состоялась в Москве в начале этой осени на выставке коммерческой техники «Комтранс-2021».

Электрический вариант должен получить название e-CityMAX-9. Его дебют запланирован на следующий год. Машину разработали специально для небогатых регионов РФ, которые в силу невысокого бюджета не могут закупать большие электрические автобусы ЛиАЗ-6274.

Производством новинки займется Павловский автобусный завод, входящий в «Группу ГАЗ».