У нового поколения Toyota Prius будет водородный двигатель

Toyota определилась с датой премьеры нового поколения гибрида Prius. Автомобиль будет представлен в декабре 2022 года, а спустя три года в продажу поступит его версия, оборудованная ДВС, работающим на водороде.

В конце следующего года будет представлена традиционная версия «Приуса» с проверенным временем тандемом: 1,8-литровым бензиновым мотором, работающим по циклу Аткинсона, и электрическим двигателем, но в 2025-м году к ней присоединится совершенно новая установка.

Как утверждают японские СМИ в лице издания «BestCarWeb», ссылающиеся на собственные источники внутри «Тойота», инженеры компании уже работают в новом направлении, разрабатывая силовую установку, сжигающую водород вместо бензина. Аналогичный силовой агрегат сейчас обкатывают в составе спортивного прототипа, созданного на базе Corolla Sport.

Экспериментальный автомобиль укомплектован 1,6-литровым двигателем внутреннего сгорания, адаптированным для функционирования на сжатом водороде. Для того, чтобы осуществить задуманное, инженеры Toyota заменили в ДВС систему подачи и впрыска топлива. Топливо для такой установки будет храниться в баллонах под давлением 70 МПа, которые будут заимствованы у серийной модели Toyota Mirai.

В России, напомним, Toyota Prius официально не продается. Поставки автомобиля прекратили еще в 2017 году из-за низкого спроса.