Преемника седана Skoda Rapid показали на первых изображениях. Его назовут Slavia

Skoda работает над новой доступной моделью, которая на ряде рынков может выступить в качестве преемника седана Rapid (не путать с российскими лифтбэками Rapid). Автомобиль должен получить историческое название Slavia. Его премьера состоится до конца 2021 года. Как будет выглядеть новинка, впервые показали на рендерах.

Судя по изображениям, опубликованным чешскими независимыми дизайнерами с портала «Auto», новинке достанутся радиаторная решетка с вертикальными клиньями, выполненная в фирменном стиле марки, а также светодиодная головная оптика и задние фонари на LED-элементах, объединенные узкой горизонтальной хромированной планкой.

Имя Slavia было впервые использовано в 1899 году на мотоциклах фирмы Laurin & Klement. В 2020 году в линейке Skoda появился одноименный концепт-кар, основанный на базе хэтчбека Scala. Теперь чехи готовят серийную модель, разработанную для рынков развивающихся стран (преимущественно Индии).

В основу новинки ляжет платформа MQB A0, на которой были построены Skoda Fabia и Volkswagen Polo. В качестве двигателей для новинки выступят литровые 3-цилиндровые турбомоторы с отдачей в 95 и 110 лошадиных сил, работающие в связке с шестиступенчатой МКПП или 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. На вершине гаммы расположится полуторалитровая «наддувная» 150-сильная «четверка», агрегатированная исключительно DSG.

В продажу Skoda Slavia поступит в 2022 году. До России автомобиль не доберется. Наш Skoda Rapid формально сменил поколение в прошлом году, поэтому в обновлении (по крайней мере в ближайшие годы) не нуждается.