Кроссовер Toyota Harrier теперь продают и с левым рулем

Toyota Harrier долгое время представлял собой аналог Lexus RX для японского рынка. С появлением третьей генерации кроссовера автомобиль стал самостоятельной моделью, но по-прежнему продавался исключительно в праворульном варианте. Ну а четвертое поколение, дебютировавшее в 2020 году, постепенно становится глобальным.

В США такой кроссовер уже имеет леворульную версию, но под другим названием – Venza. А с именем Harrier леворульный вариант теперь выпускает завод «Тойота» в Китае.

В основе нового кроссовера лежит модульная архитектура GA-K, на которой были построены хорошо известные на российском рынке седаны Toyota Camry и кроссоверы Toyota RAV4 последних поколений. По габаритам «Харриер» несколько превосходит «РАВ4»: его длина составляет 4755 мм, а размер колесной базы равен 2690 мм.

Внешние изменения по сравнению с праворульной версией сконцентрировались в декоре: модели досталась видоизмененная хромированная накладка на бампере, а в салоне появился другой пульт управления системой климат-контроля, в который интегрировали компактный дисплейчик, отображающий его режим работы.

Для китайских покупателей Harrier предложен с двумя размерами дисплея мультимедийной системы (8 или 12,3 дюйма). Экран в салонном зеркале, транслирующий картинку с камеры заднего вида, можно выбрать в качестве опции.

Список двигателей леворульного кроссовера полностью совпадает с японским. В базовых версиях автомобили комплектуют 2-литровым «атмосферником» мощностью 171 лошадиную силу, работающим в паре с вариатором. В качестве альтернативы предложена гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового ДВС, суммарная отдача которой в связке с электромотором и вариатором составляет 222 лошадиные силы.

В «Поднебесной» продажи Toyota Harrier стартуют в ноябре. Цены пока известны только ориентировочные – от 37 тысяч до 43 тысяч долларов (2 миллиона 700 – 3 миллиона 150 тысяч рублей по текущему курсу).