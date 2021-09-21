ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Toyota Harrier теперь продают и с левым рулем

Кроссовер Toyota Harrier теперь продают и с левым рулем

От: Михаил Романченко
Article 172887 860 575

Toyota Harrier долгое время представлял собой аналог Lexus RX для японского рынка. С появлением третьей генерации кроссовера автомобиль стал самостоятельной моделью, но по-прежнему продавался исключительно в праворульном варианте. Ну а четвертое поколение, дебютировавшее в 2020 году, постепенно становится глобальным.

В США такой кроссовер уже имеет леворульную версию, но под другим названием – Venza. А с именем Harrier леворульный вариант теперь выпускает завод «Тойота» в Китае. 

В основе нового кроссовера лежит модульная архитектура GA-K, на которой были построены хорошо известные на российском рынке седаны Toyota Camry и кроссоверы Toyota RAV4 последних поколений. По габаритам «Харриер» несколько превосходит «РАВ4»: его длина составляет 4755 мм, а размер колесной базы равен 2690 мм.

toyota harrier2

Внешние изменения по сравнению с праворульной версией сконцентрировались в декоре: модели досталась видоизмененная хромированная накладка на бампере, а в салоне появился другой пульт управления системой климат-контроля, в который интегрировали компактный дисплейчик, отображающий его режим работы. 

Для китайских покупателей Harrier предложен с двумя размерами дисплея мультимедийной системы (8 или 12,3 дюйма). Экран в салонном зеркале, транслирующий картинку с камеры заднего вида, можно выбрать в качестве опции.

toyota harrier3

Список двигателей леворульного кроссовера полностью совпадает с японским. В базовых версиях автомобили комплектуют 2-литровым «атмосферником» мощностью 171 лошадиную силу, работающим в паре с вариатором. В качестве альтернативы предложена гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового ДВС, суммарная отдача которой в связке с электромотором и вариатором составляет 222 лошадиные силы.

В «Поднебесной» продажи Toyota Harrier стартуют в ноябре. Цены пока известны только ориентировочные – от 37 тысяч до 43 тысяч долларов (2 миллиона 700 – 3 миллиона 150 тысяч рублей по текущему курсу).

Предыдущая статьяУ хэтчбека Toyota Yaris появилась кросс-версия X-Urban
Следующая статьяБоливийские модели устроили фотосессию с Lada Niva

1 КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

История SEAT: более 70 лет развития и трансформаций

Барселона. Отсюда родом одна из лучших футбольных команд мира. Но чем еще славится каталонская столица? Именно здесь более 70 лет назад началась карьера самого...

Fiat Pulse станет первым кроссовером Abarth

У «Лада Ларгус FL» появятся передние парктроники

Новое поколение хэтчбека Mini: первые фотографии

«УАЗ» начал продавать автомобили без дилерских наценок

«Заряженный» пикап Hyundai Santa Cruz N: первые изображения

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+