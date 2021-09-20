ДомойАвтоновости сегодняБлогер разобрал Skoda Octavia A8, раскритиковав ее качество

Блогер разобрал Skoda Octavia A8, раскритиковав ее качество

От: Алексей Шмидт
skoda octavia

На YouTube-канале «Клубный сервис» появилось новое видео, в котором его ведущий Илья Свиридов разобрал чешский лифтбэк Skoda Octavia в предтоповой комплектации. У блогера возникли определенные претензии к его «европейскому» качеству. 

За попавший в сервис автомобиль сейчас просят от 1 миллиона 967 тысяч рублей. Впрочем, с учетом дилерских наценок эта сумма легко переваливает за отметку в 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Оценивать качество Octavia A8 блогер начал с демонтажа ее салона, в ходе которого выяснилось, что на внутренних поверхностях кузова отсутствует шумоизоляция, а виброизоляция представлена в модели исключительно пластом войлока, расположенным под передними креслами. 

Герметик в районе стойки лобового стекла оказался положен и размят крайне непрофессионально, а антикор нанесен на днище машины очень избирательно: защитный состав имеется только на видимых поверхностях, в то время как под пластиковыми экранами и в полостях его нет. 

Техническая часть «Октавии» претензий у ведущего канала не вызвала. Автомобиль оснащен проверенным ременным турбомотором рабочим объемом 1,4-литра TSI, работающим в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией японской фирмы Aisin, что представляет собой баланс тяговых возможностей, экономичности и надежности. При этом даже в самых дорогих версиях Octavia A8 комплектуется обычной балкой, в то время как большинство ее конкурентов сохраняют «многорычажку». 

Напомним, производством актуальной Skoda Octavia для российского рынка занимается предприятие в Нижнем Новгороде. 

Предыдущая статьяКроссовер Alfa Romeo Tonale показали на новых фото

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Блогер разобрал Skoda Octavia A8, раскритиковав ее качество

На YouTube-канале «Клубный сервис» появилось новое видео, в котором его ведущий Илья Свиридов разобрал чешский лифтбэк Skoda Octavia в предтоповой комплектации. У блогера возникли...

Кроссовер Alfa Romeo Tonale показали на новых фото

Линейка электрокаров Geometry расширилась кроссовером EX3

Роскошный минивэн Toyota Esquire уйдет в конце 2021 года

Стало известно, сколько в среднем зарабатывает сотрудник «АвтоВАЗа»

Новая Toyota Tundra: брутальный дизайн и платформа LC 300

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+