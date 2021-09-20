Роскошный минивэн Toyota Esquire уйдет в конце 2021 года

Toyota планирует полностью прекратить производство модели Esquire. Роскошный минивэн покинет конвейер японского автопроизводителя уже в начале декабря 2021 года, сообщил один из источников, знакомый с ситуацией. Причины, по которым в «Тойота» решили отказаться от этой машины, не уточняются.

Автомобиль выпускается только для внутреннего рынка, но порой встречается и на дорогах России. Его ввозят в нашу страну частные лица.

Производство Toyota Esquire стартовало в 2014 году. Минивэн представляет собой модернизированную версию модели Toyota Voxy/Toyota Noah, которая была улучшена в пользу комфортабельности и оснащения. Esquire досталось другое оформление передней и задней частей кузова, а также более качественные материалы отделки. Кроме того, такие минивэны получили собственную эмблему, на которой изображены щит и меч средневекового рыцаря, а также воротник мужского костюма и сокращение Esq.

В 2017 году автомобиль пережил обновление, но сохранил прежнюю агрегатную линейку, которая до сих пор представлена 2-литровым бензиновым агрегатом мощностью 152 лошадиные силы и вариатором Super CVT-i или гибридом на базе 1,8-литрового мотора на 99 «сил», работающего в паре с электромотором, выдающим 82 л.с. Привод может быть как передним, так и полным, а компоновку салона можно было выбрать как из 7-местного, так и 8-местного вариантов.

Цены на Toyota Esquire в Японии стартуют от 2 миллионов 994 тысяч иен или 2 миллионов рублей по текущему курсу.