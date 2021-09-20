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Новая Toyota Tundra: брутальный дизайн и платформа LC 300

От: Алексей Шмидт
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С тех пор, как появилось предыдущее поколение пикапа Toyota Tundra, прошло 15 лет, но японцы созрели на выпуск свежей модели только сейчас. Автомобиль получил брутальный внешний облик, а также платформу внедорожника Land Cruiser 300, что привнесло в его техническую часть кардинальные изменения. 

Учитывая, что новая «Тундра» позаимствовала «тележку» у LC 300, это обусловило для нее линейку силовых агрегатов: 5,6-литровый V8 канул в лету, а на его место пришел 3,5-литровый битурбированный V6 мощностью 394 лошадиные силы. Это на 21 л.с., меньше, чем этот же мотор выдает в «трехсотом», но крутящий момент при этом составляет те же 650 «сил». 

Кроме того, для пикапа будет предложен гибридный силовой агрегат i-Force с инсталлированным в десятидиапазонную АКПП электрическим мотором. Суммарная отдача такой установки составляет 443 лошадиные силы и 790 Нм.

Привод в обеих вариациях может быть как задним, так и полным.

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Внешний облик Tundra третьего поколения разработан американскими студиями «Тойота», расположенными в Ньюпорт-Бич, Калифорнии, Мичигане и Энн-Арбор. Экстерьер модели выделяется брутальными и «точеными» формами с черными передними стояками кузова, выразительными подштамповками-расширителями арок и массивной радиаторной решеткой.

В салоне пикапа появилась полностью новая передняя панель, выполненная с использованием простых форм и крупных элементов. Дисплей мультимедийной системы в «базе» имеет диагональ 8 дюймов, но самых дорогих версиях может быть 14-дюймовым.

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Японцы утверждают, что смогли увеличить грузоподъемность машины на 11% – до 880 кг. Максимальная масса буксируемого прицепа прибавила 17,6% по сравнению с предшественником – до 5445 кг.

https://www.youtube.com/watch?v=XMYMZrKdCjw

В продажу третья «Тундра» поступит до конца 2021 года. Цены на пикап пока не объявлены.

В России пикапы Toyota Tundra официально не поставляются.

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