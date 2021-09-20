Haval обновит кросс-купе F7x: первые фотографии

Компания Haval готовит плановое обновление своего купеобразного кроссовера F7x, появившегося в 2018 году. В Сети появились первые фотографии реформенного «паркетника», судя по которым автомобиль ждут небольшие внешние перемены.

Как видно на снимках, рестайлинговый F7x будет отличаться от предшественника модернизированной решеткой радиатора, перелицованными бамперами, а также слегка измененной светотехникой.

В салоне основные перемены сосредоточатся на материалах отделки, а также мультимедийной системе, которая должна обновить графику и оказаться быстрее, чем ее актуальная версия. Кроме того, «мультимедийку» научат дружить со смартфоном без традиционных шнуров.

Арсенал кроссовера пополнится обновленной виртуальной панелью приборов, системой мониторинга «слепых» зон, системой предотвращения столкновений и доработанным интеллектуальным круиз-контролем с функцией распознавания пешеходов.

Под капот Haval F7x 2022 планируют устанавливать те же двигатели, что и раньше. В Китае, напомним, это кросс-купе комплектуется 1,5- и 2-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 169 и 224 лошадиные силы соответственно. Связку им, как и прежде, составит семидиапазонная роботизированная трансмиссия. Привод – передний или полный.

В продажу в КНР обновленный F7x должен выйти уже этой осенью. Какой окажется его цена, пока неизвестно.

В России сейчас продают актуальную версию этого кроссовера, которую выпускает завод «Хавейл» в Тульской области. Цены на автомобиль начинаются от 1 миллиона 659 тысяч рублей.