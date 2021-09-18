Суббренд Chery выпустил еще один большой кроссовер: он дешевле Creta

Компания Chery имеет в своем арсенале на домашнем рынке несколько суббрендов, одним из которых является Jetour. У молодой марки, созданной в 2018 году, недавно появился новый большой кроссовер с невысокой ценой.

Автомобиль получил название X90 Plus и представляет собой рестайлинговую версию «девяностого». При этом продавать новинку будут параллельно с ее предшественником. «Плюсу» достались другие бамперы, массивная решетка радиатора с горизонтальными ламелями, а также выстроенные вертикально светодиодные секции ДХО. Фары модели достались от «старшего» X95, а задние фонари машины дизайнеры объединили между собой светящейся и хромированной полосами.

Длина автомобиля составляет 4858 мм, ширина и высота – 1925 мм и 1780 мм соответственно, а размер колесной базы равен 2850 мм.

В семиместном салоне под единым стеклом спрятали дисплеи цифровой панели приборов и мультимедийной системы. Интерьер кроссовера отличается от X90 и X95 новым селектором трансмиссии, а также дефлекторами обдува иной формы. Блок управления климат-контроля – полностью светодиодный. Уже в базовых версиях X90 Plus будут положены: камеры кругового обзора, круиз-контроль, а в «топовой» комплектации можно расчитывать на беспроводую зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль и системы удержания в пределах полосы движения.

Под капот X90 Plus установили те же моторы, которыми комплектуют другие «Джетуры»: это 1,5 и 1,6-литровые бензиновые «наддувные» 4-цилиндровые двигатели, выдающие 156 и 197 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составит шестиступенчатая «механика» или аналогичная по числу скоростей роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Привод может быть только передним.

Цены на автомобиль, традиционно для моделей Jetour, оказались весьма привлекательными. За кроссовер в «Поднебесной» просят от 101 тысячи 900 до 139 тысяч 900 юаней или 1 миллион 145 – 1 миллион 572 тысячи рублей по текущему курсу. Для сравнения, Hyundai ix25 (в России Creta) на китайском рынке оценен в сумму от 105 тысяч 800 до 136 тысяч 800 юаней (1 миллион 189 – 1 миллион 538 тысяч рублей).