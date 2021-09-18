Полицейские США испытывают новую патрульную машину на базе Ford Mustang

Компания Ford передала полиции штата Мичиган несколько новых патрульных машин, разработанных на базе электрических кроссоверов Ford Mustang Mach-E. В ближайшее время автомобили отправятся на испытания.

Первая фаза тестов пройдет в период с 18 по 20 сентября. Судя по первым фотографиям, опубликованным «Форд». Полицейские автомобили будут отличаться от «гражданских» Mustang Mach-E исключительно специальной ливреей с надписью «Police». У машин нет ни проблесковых маячков, ни другого характерного для такой техники оборудования.

Как будет выглядеть салон новых полицейских автомобилей пока неизвестно, поэтому имеется ли внутри кроссоверов радиостанция, допдисплеи и прочее спецоснащение остается загадкой.

Напомним, обычные Ford Mustang Mach-E в самой дорогой комплектации под названием GT Performance Edition оснащают электрическим силовым агрегатом, развивающим 480 лошадиных сил и 860 Нм. С места до первой «сотни» такие кроссоверы разгоняются всего за 3,5-секунды, а емкости их батареи (88 кВт/ч) хватает на преодоление без подзарядки 375 километров.