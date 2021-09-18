Honda показала новый трёхрядный кроссовер: у него будет только передний привод

Honda готовит к премьере новый семиместный кроссовер, главными рынками для которого станут страны Юго-Восточной Азии. Индонезийский офис компании опубликовал первые тизеры новой модели, попутно назвав дату ее премьеры. Автомобиль будет рассекречен уже 21 сентября.

Как будет называться новый трёхрядный кроссовер Honda, пока остается загадкой. Впрочем, что это будет за модель уже известно – японцы покажут серийное воплощение концепт-кара N7X, дебютировавшего этой весной.

Дизайн новой модели «Хонды» также уже не является секретом. Товарный кроссовер ранее был показан на патентных изображениях. Судя по тем картинкам, автомобилю достанется внешний облик прототипа. Исключением станет лишь наличие в бампере серийной версии круглых светодиодных противотуманок вместо полосок.

Изображений интерьера концепта не публиковалось. По мнению индонезийских СМИ, список оснащения модели будет включать в себя комплекс современных систем безопасности Honda Sensing, в который входят: круиз-контроль, системы контроля «слепых» зон и предупреждения о выезде из полосы движения.

Под капот новинки, по слухам, планируют установить тот же мотор, которым комплектуется актуальное поколение кроссовера Honda BR-V. Это полуторалитровый «атмосферник» мощностью 120 лошадиных сил, агрегатированный МКПП или вариатором. Привод у кроссовера будет только передним.

В России новый семиместный «паркетник» Honda не появится. С 2022 года японский автопроизводитель свернет собственный автомобильный бизнес на нашем рынке.