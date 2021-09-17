«УАЗ Профи» переделали в дом на колесах. Фото

Компания «УАЗ» поделилась на своих страницах в соцсетях необычной переделкой коммерческой модели «Профи», которую один из частных владельцев переформатировал в дом на колесах. Машине достался полноценный жилой модуль.

Среди внешних доработок, которые пережил грузовичок в ходе превращения во внедорожный кемпер, можно выделить появление у автомобиля силового бампера и шноркеля, а также солнечных батареи и холодильника с морозильной камерой.

По словам владельца машины, необычный вариант «УАЗ Профи» успешно прошел испытания и полностью готов к дальним путешествиям.

Приводит в движение самодельный дом на колесах стандартный для модели «Профи» 2,7-литровый бензиновый двигатель, выдающий 150 лошадиных сил. Ассистирует ему 5-ступенчатая механическая трансмиссия, система полного привода и «раздатка» с понижающим рядом.

Этим летом «УАЗ» показал другой необычный автодом, созданный на базе «Буханки». Отличительной чертой такого кемпера стала космическая символика, а также портрет первого человека в мире, совершившего полет в открытый космос – Юрия Гагарина. Машину отправили частному клиенту, проживающему в Европе.