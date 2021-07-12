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«УАЗ» показал космодом на колесах на базе «Буханки»

От: Алиса Шашкова
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Фото: УАЗ

Пресс-служба Ульяновского автомобильного завода показала на своих страницах в соцсетях фотографии необычного автомобиля, представляющего собой дом на колесах на базе «Буханки». Отличительной чертой этого кемпера является космическая символика, а также портрет первого в мире человека, совершившего полет в открытый космос, Юрия Гагарина. 

Как рассказали представители «УАЗ», машина была отправлена частному клиенту из Европы, где формат караванинга пользуется куда большей популярностью, чем в России. 

О наполнении необычного автодома представители ульяновского автозавода обещают рассказать позже. 

Недавно в Сети появились первые рендерные изображения другого автодома УАЗ, который в ближайшие годы должен стать серийным. В его основу ляжет коммерческая модель «Профи».

Кроме того, в массовое производство готовится выйти «Буханка», ориентированная на длительные путешествия – автодом Байкал

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