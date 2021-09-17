Третье поколение Mazda CX-5: известны новые подробности

Совсем недавно Mazda обновила кроссовер CX-5, что породило слухи о том, что выход третьего поколения японского бестселлера откладывается. Впрочем, судя по всему, планы по запуску следующей генерации остаются без изменений, что недавно подтвердил директор австралийского подразделения «Мазда» Винеш Бхинди, попутно раскрывший некоторые новые подробности о перспективном проекте.

Как и предполагалось ранее, новая CX-5 будет построена на принципиально иной платформе. Вместе со сменой «тележки» изменится и философия модели – вместо переднеприводной базы с поперечным расположением двигателя будет использовано заднеприводное шасси с продольной компоновкой силового агрегата.

Рендер Mazda CX-50. Фото: MoTA

Смена технической парадигмы, а также увеличенные габариты должны перевести CX-5 из массового сегмента в премиальный класс. В качестве мотора для новинки выступит бензиновая «турбошестерка», агрегатированная системой «мягкий гибрид» (довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора).

Не исключено, что продавать CX-5 2022 и нового поколения будут параллельно. При этом вторая получит индекс CX-50 и расположится в иерархии на ступень выше обычного кроссовера.

Напомним, нынешние CX-5 носят заводской индекс KF. Продажи второго поколения начались в 2016 году. В России за такие кроссоверы сейчас просят от 1 миллиона 846 тысяч рублей.