Метановые Lada Largus FL появятся 2022 году: они будут дороже простых на 200 тысяч рублей

До рестайлинга, состоявшегося этой весной, у Lada Largus была биотопливная версия, но после того, как модель была обновлена, ее производство было свернуто. По свежей информации, Largus CNG, способный работать как на бензине, так и на природном газе (метан), вернется в семейство «Ларгусов». Это произойдет в начале 2022 года.

Как сообщил руководитель компании «АТС-Авто», являющейся производственным партнером «АвтоВАЗа» по части выпуска газомоторной техники, обновленный Largus FL CNG получит принципиальное конструктивное улучшение по сравнению с предшественником – оптимизированную компоновку газобаллонного оборудования. Если прежние универсалы и фургоны комплектовались двумя баллонами, расположенными под днищем в заднем свесе, то для реформенной модели были разработаны специальные новые крепления.

Фото: “Дром”

Как отмечает издание «Дром», со ссылкой на собственные источники, на сегодняшний день первые рабочие прототипы обновленных Largus FL CNG уже выпущены. Вскоре их отправят на прохождение процедуры сертификации.

Мелкосерийное производство метановых «Ларгусов» стартует на мощностях «АТС-Авто» в Тольятти в первом квартале будущего года. Автомобили будут комплектовать «вазовским» 16-клапанником мощностью 106 лошадиных сил. Ожидается, что прибавка в цене по сравнению с обычной бензиновой машиной составит более 200 тысяч рублей.