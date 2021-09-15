ДомойАвтоновости сегодняToyota RAV4 2022: обновленный кроссовер показали в версии Adventure

Toyota RAV4 2022: обновленный кроссовер показали в версии Adventure

От: Алексей Шмидт
rav4 pr exterior 34front 2

Компания Toyota рассекретила обновленный кроссовер RAV4 2022 модельного года. Пока автомобиль представлен только в одной версии, предназначенной для одного региона. Впрочем, можно вполне ожидать, что программа рестайлинга у обычного глобального SUV окажется аналогичной.

Европейский офис «Тойота» опубликовал первые официальные изображения рестайлингового RAV4, пока правда только во «внедорожном» исполнении Adventure.

pre rav4 pr exterior 34front

Судя по фирменным картинкам, кроссовер разживется другими фарами, которые сделают менее вытянутыми и сменят их начинку (ДХО окажутся сверху). Кроме того, бестселлеру Toyota достанутся новые светодиодные ПТФ и колесные диски иного дизайна. Что касается обычного RAV4, то ему еще, скорее всего, подретушируют бамперы и решетку радиатора.

rav4 pr exterior 34rear 1

Перемены в салоне сведутся к появлению новой LED-подсветки, пассажирское кресло обзаведется электроприводом, а также появятся разъемы USB-C. 

rav4 pr interior dashboard 1

Главными отличиями версий Adventure от простых кроссоверов RAV4 является оригинальная радиаторная решетка с двумя массивными «балками», более широкие колесные арки, 19-дюймовые колесные диски черного цвета и соответствующие шильдики на кузове. Салон спецверсии выделяется наличием кожаной отделки с оранжевой просрочкой и накладками с надписью Adventure.

rav4 pr interior seats

В Европе продавать обновленный Toyota RAV4 Adventure будут с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника», связку которому составит отдельный электромотор, установленный на задней оси, и электромеханический вариатор. Суммарная отдача этой связки составит 222 лошадиные силы. 

На европейский рынок рестайлинговый «РАВ4», как в спецверсии Adventure, так и обычном исполнении, выйдет в первом квартале 2022 года. 

Российскому Toyota RAV4 обновок придется подождать чуть дольше. Причем «внедорожная» версия до нашего рынка, скорее всего, опять не доедет. 

Предыдущая статьяКроссовер Mazda CX-30 уходит из России

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Toyota RAV4 2022: обновленный кроссовер показали в версии Adventure

Компания Toyota рассекретила обновленный кроссовер RAV4 2022 модельного года. Пока автомобиль представлен только в одной версии, предназначенной для одного региона. Впрочем, можно вполне ожидать,...

Кроссовер Mazda CX-30 уходит из России

Обновленная Mazda CX-5 2022: первые официальные фото и подробности

FAW сертифицировал кроссовер Bestune T77 размером с RAV4

Новый ГАЗ-12 ЗИМ Гиперлайнер показали на первых изображениях

Apple разработает электрокар без сторонних автопроизводителей

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+