Toyota RAV4 2022: обновленный кроссовер показали в версии Adventure

Компания Toyota рассекретила обновленный кроссовер RAV4 2022 модельного года. Пока автомобиль представлен только в одной версии, предназначенной для одного региона. Впрочем, можно вполне ожидать, что программа рестайлинга у обычного глобального SUV окажется аналогичной.

Европейский офис «Тойота» опубликовал первые официальные изображения рестайлингового RAV4, пока правда только во «внедорожном» исполнении Adventure.

Судя по фирменным картинкам, кроссовер разживется другими фарами, которые сделают менее вытянутыми и сменят их начинку (ДХО окажутся сверху). Кроме того, бестселлеру Toyota достанутся новые светодиодные ПТФ и колесные диски иного дизайна. Что касается обычного RAV4, то ему еще, скорее всего, подретушируют бамперы и решетку радиатора.

Перемены в салоне сведутся к появлению новой LED-подсветки, пассажирское кресло обзаведется электроприводом, а также появятся разъемы USB-C.

Главными отличиями версий Adventure от простых кроссоверов RAV4 является оригинальная радиаторная решетка с двумя массивными «балками», более широкие колесные арки, 19-дюймовые колесные диски черного цвета и соответствующие шильдики на кузове. Салон спецверсии выделяется наличием кожаной отделки с оранжевой просрочкой и накладками с надписью Adventure.

В Европе продавать обновленный Toyota RAV4 Adventure будут с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника», связку которому составит отдельный электромотор, установленный на задней оси, и электромеханический вариатор. Суммарная отдача этой связки составит 222 лошадиные силы.

На европейский рынок рестайлинговый «РАВ4», как в спецверсии Adventure, так и обычном исполнении, выйдет в первом квартале 2022 года.

Российскому Toyota RAV4 обновок придется подождать чуть дольше. Причем «внедорожная» версия до нашего рынка, скорее всего, опять не доедет.