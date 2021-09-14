У Nissan GT-R появились две новые спецверсии

Японский суперкар GT-R остается в строю уже на протяжении 14 лет, поэтому Nissan всеми силами старается поддержать интерес к устаревшей модели. В Японии появилась новая спецверсия этой модели под названием Premium Edition T-spec, которая должна привлечь покупателей новыми цветами.

Специальное исполнение GT-R предложат в пурпурном и светло-зеленых оттенках кузова, заимствованных из палитры предыдущей модели Skyline GT-R серии R34, считающихся культовыми среди поклонников этой модели. Аналогичная расцветка будет примерена и в интерьере машины.

Впрочем, не обошлось и без других небольших перемен. Так, например, спецверсия GT-R идет с углерод-керамическими тормозными механизмами, которые раньше были прерогативой исключительно версии Track Edition и самого мощного GT-R Nismo. Также таким машинам достались углепластиковые антикрылья на корме, оригинальная крышка двигателя и соответствующие шильдики на кузове.

Одновременно с версией Premium Edition T-spec было представлено и более продвинутое исполнение GT-R Track Edition Engineered by Nismo T-spec. В нем применены все те же особенности, которые имеет версия Track Edition: более жесткие настройки шасси, углепластиковая панель крыши и крышка багажника.

По технике изменений не произошло. Обе вариации GT-R комплектуются стандартным для этой модели 3,8-литровым битурбированным V6, выдающим 570 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-скоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Суммарно Nissan планирует выпустить 100 таких машин. Все они поступят в продажу в октябре. За версию T-spec в Японии будут просить от 145 тысяч долларов, а за исполнение Track Edition Engineered by Nismo T-spec – от 163 тысяч долларов.