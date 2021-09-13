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Hyundai Solaris оставили без механической трансмиссии

От: Алиса Шашкова
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Компания Hyundai сократила линейку трансмиссий седана Acсent (Solaris) на американском авторынке. Как стало известно изданию «Cars Direct», у бюджетной корейской четырехдверки больше не будет механической коробки передач.

Таким образом, с 2022 модельного года Hyundai Acсent (он же Hyundai Solaris) в США можно будет купить исключительно с вариатором. Отказ от механической коробки передач разом увеличит стартовую цену на автомобиль. В базовой комплектации седан будет стоить от 17 тысяч 670 долларов (1 миллион 290 тысяч рублей) вместо 16 тысяч 400 долларов (1 миллион 198 тысяч рублей). 

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На сегодняшний день Hyundai Acсent является самым доступным автомобилем в США. На американский рынок седан поставляют с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 122 лошадиные силы.  

В России Hyundai Solaris, напомним, продают как с 1,6-литровым 123-сильным мотором, так и 1,4-литровым (100 л.с.). Связку обоим составляет 6-ступенчатая МКП или 6-диапазонный «автомат». Цены на седан на нашем рынке начинаются от 890 тысяч рублей. 

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