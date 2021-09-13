Hyundai Solaris оставили без механической трансмиссии

Компания Hyundai сократила линейку трансмиссий седана Acсent (Solaris) на американском авторынке. Как стало известно изданию «Cars Direct», у бюджетной корейской четырехдверки больше не будет механической коробки передач.

Таким образом, с 2022 модельного года Hyundai Acсent (он же Hyundai Solaris) в США можно будет купить исключительно с вариатором. Отказ от механической коробки передач разом увеличит стартовую цену на автомобиль. В базовой комплектации седан будет стоить от 17 тысяч 670 долларов (1 миллион 290 тысяч рублей) вместо 16 тысяч 400 долларов (1 миллион 198 тысяч рублей).

На сегодняшний день Hyundai Acсent является самым доступным автомобилем в США. На американский рынок седан поставляют с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 122 лошадиные силы.

В России Hyundai Solaris, напомним, продают как с 1,6-литровым 123-сильным мотором, так и 1,4-литровым (100 л.с.). Связку обоим составляет 6-ступенчатая МКП или 6-диапазонный «автомат». Цены на седан на нашем рынке начинаются от 890 тысяч рублей.