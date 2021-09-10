Chery показала новый кроссовер для РФ размером с Toyota Highlander

Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера своего премиального суббренда Exeed, который должен выйти на российский рынок до конца 2021 года. Автомобиль, габариты которого будут сопоставимы с Toyota Highlander, получит название VX.

Судя по выложенным в Сеть изображениям, российский Exeed VX не получит внешних изменений по сравнению со своим родственником, уже продающимся в Китае.

В основу модели ляжет платформа M3X, являющаяся совместной разработкой Chery и немецкой фирмы Benteler. Клиренс внедорожника будет равен 200 мм, длина – 4970 мм, высота – 1805 мм, а длина колесной базы составит 2900 мм. Заявленный объем багажного отделения – 520 литров.

Линейка двигателей Exeed VX для России пока не раскрывается. Впрочем, если верить сертификационным документам, кроссовер предложат на нашем рынке с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. Ассистировать ему будет 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением, а также система полного привода.

В Китае цены на эту модель начинаются от 169 тысяч 900 юаней или 1 миллион 925 тысяч рублей по текущему курсу.

Напомним, сейчас бренд Exeed представлен на российском рынке одним кроссовером – TXL. За него просят от 2 миллионов 349 тысяч 900 рублей.