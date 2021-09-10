5 фактов о новом Kia Cerato, о которых нужно знать

Компания Kia обновила в России седан Cerato. Автомобиль сохранил прежнюю линейку двигателей, но обзавелся новым функциональным оборудованием.

Факт №1 – дизайн

Как будет выглядеть рестайлинговый Cerato стало известно еще весной этого года. Серьезных изменений во внешности модели, как и предполагалось, не произошло, но дизайн корейской четырехдверки решили немного освежить и сделать более современным. Из самых заметных визуальных изменений можно выделить появление у модели другой головой оптики и новых задних фонарей.

Не менее важным новшеством, которое досталось Cerato с обновлением, является новый логотип бренда Kia, лишившийся овального контура, а также переживший смену шрифта и размера.

Факт №2 – салон и цифровые изменения

Интерьер модели изменился даже меньше, чем экстерьер. Внутри обновление пережила мультимедийная система, получившая 8-дюймовый сенсорным дисплей и беспроводную поддержку интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, которые отныне доступны для покупателей уже с базовой комплектации.

У «мультимедийки» появилась поддержка sim-модуля, что позволяет внедрить в нее телематические системы дистанционного управления слежения за автомобилем.

А еще начальная версия Cerato пополнилась камерой заднего вида, которую раньше устанавливали только с третьей по счету в иерархии исполнений модификации Luxe.

Факт №3 – системы безопасности

Автомобиль обзавелся комплексом систем превентивных водительских ассистентов, которые должны улучшить его активную безопасность. Кроме системы контроля «слепых» зон в арсенал нового Cerato вошла система удержания автомобиля в центре полосы движения, а также адаптивный «круиз» с функцией полной остановки и возобновления движения.

Факт №4 – техническая «начинка» и характер езды

Линейка двигателей модели осталась без изменений, поэтому ожидать от седана каких-то серьезных перемен с точки зрения ездового характера не стоит. Рестайлинговый Cerato предложен на российском рынке с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми 4-цилиндровыми моторами мощностью 128 и 150 лошадиных сил соответственно. Связку базовому агрегату, как и прежде, составляет 6-ступенчатая МКП и 6-скоростной «автомат», а «старшему» – исключительно шестидиапазонная автоматическая трансмиссия.

Факт №5 – цена

По понятным причинам всерьез воспринимать РРЦ не стоит. У дилеров на этот счет будет собственное мнение. Тем не менее, если сравнить цены на базовую комплектацию Classic, то стоимость обновленного Cerato по сравнению с предшественником увеличилась всего на 30 тысяч рублей.

Прайс-лист на реформенную модель располагается в переделах 1 миллиона 394 тысяч 900 – 1 миллиона 829 тысяч 900 рублей, но, опять же, насколько эти цены окажутся близки к реальным в шоу-румах, пока остается только догадываться.