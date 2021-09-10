Hyundai и Kia получат российские двигатели

Компания Hyundai WIA Corporation объявила об открытии в Санкт-Петербурге собственного предприятия, главной задачей которого станет выпуск двигателей. После того, как завод выйдет на полную мощность, он должен оказаться самым большим моторным производителем иностранного бренда в России.

Старт производства двигателей на новом предприятии «Хендэ» в РФ запланирован на октябрь 2021 года. За первый год компания планирует выпустить на нем порядка 240 тысяч силовых агрегатов, которые получат автомобили Hyundai и Kia. Позже этот объем увеличат до 330 тысяч мотор в год, для чего будет введена третья смена.

Первым двигателем, который встанет на конвейер корейского завода в РФ, станет 1,6-литровый силовой агрегат Gamma. В конце 2022 года к нему присоединится 2-литровый мотор серии Nu. Этими двумя двигателями, напомним, сейчас комплектуют модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, а также Kia Rio и Kia Rio X.

Объем инвестиций в проект составил 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Запуск завода позволит организовать более 500 рабочих мест.