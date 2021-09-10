Покупатели Toyota Land Cruiser 300 получат свои машины уже после его рестайлинга

Новое поколение флагманского внедорожника Toyota еще до выхода в продажу называли будущим бестселлером, но в итоге спрос на него значительно превзошел ожидания, причем даже самой компании.

Всего за 2 недели с начала приема заказов «Тойота» собрала более 20 тысяч заявок на покупку LC 300 при производственном плане всего в 5 тысяч машин до конца года. Большая часть из них приходится на самые дорогие версии, включая ZX и экстремальную модификацию GR Sport. Дизельные исполнения покупатели заказывают чуть реже.

Как пишут японские СМИ, из-за ажиотажного спроса местным покупателям придется ждать предзаказанные внедорожники в «топовых» версиях порядка четырех лет.

Ситуацию усугубляет мировой кризис на рынке электронных компонентов, который вынуждает Toyota сократить производство и остановить конвейер на 14 заводах по всему миру.

Примечательно, что срок ожидания поставок предсказанных машин оказался настолько большим, что сама модель к этому времени уже может пережить плановый рестайлинг. Предположительно, примерно через 3 года у Land Cruiser 300 появится новая гибридная установка, которую могут ввести в моторную гамму как раз в ходе обновления.

В РФ прием заказов на самые дорогие «Ленд Крузеры 300» (версия GR Sport) начали с 1 сентября. За такие внедорожники просят от 7 миллионов 620 тысяч рублей.