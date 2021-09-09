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Haval не попал в ТОП самых качественных китайских автомобилей

От: Алексей Шмидт
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Китайский офис аналитической компании J.D.Power опубликовал рейтинг автомобильных брендов, выпускающих наиболее качественные машины в КНР. ТОП составлялся на основе количества жалоб от владельцев на ту или иную модель, поступивших в первые 3 месяца с момента ее покупки и в течение 3 лет владения. 

Наименьшее количество проблем было зафиксировано за автомобилями бренда Changan. Строчкой ниже расположилась продукция компании Chery и марки Lynk & Co (принадлежит Geely), за которыми идут GAC, два суббренда Dongfeng, Jetour (принадлежит Geely), Oshan (принадлежит Changan), Venuchia (принадлежит Dongfeng), Geely и Roewe (принадлежат SAIC).

Но, пожалуй, самое интересное, в этот список не вошел ни один бренд, принадлежащий концерну Great Wall, в том числе популярная в России марка Haval. Также в ТОП-е нет ни одного суббренда FAW, как и самой компании. 

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В рейтинге моделей наиболее качественными китайскими автомобилями были признаны Geely Emgrand X3, GAC GS3, Lynk & Co 05, а также Venucia Star и Changan CS75 Plus.

На российском рынке самыми популярными автомобильными брендами, родом из «Поднебесной», являются марки Haval, Geely и Chery. Первая собирает автомобили на территории РФ, вторая преимущественно поставляет их на наш рынок с белорусского предприятия «БейДжи», а последняя привозит все машины из Китая. 

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