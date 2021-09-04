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США оставили в Афганистане 65 тысяч пикапов Ford Ranger и Humvee

От: Ростислав Архипов
Ford Rangers Afghanistan

Мы уже рассказывали о «наследстве» в виде военных самолетов и вертолетов, которые оставили в аэропорту Кабула американские военные. Теперь же стало известно, что кроме них в руки талибов попали также военные автомобили, в свое время переданные афганским вооруженным силам и национальной полиции.

Согласно информации издания «The Washington Post», с 2005 по 2016 годы США выделила средства на закупку более 76 тысяч военных машин для Афганистана, на которые были приобретено 43 тысячи пикапов Ford Ranger, 22 тысячи Humvee и 900 единиц MRAP (противоминные автомобили с защитой от засад). Все они с уходом американской армии из Афганистана в том или ином виде достались Талибану (запрещенная в России организация).

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Внедорожные пикапы Humvee

Впрочем, пользоваться этой техникой, по крайней мере в ее нынешнем состоянии, талибам не удастся. Перед тем, как покинуть Кабул, американские военные вывели из строя часть автомобилей.

Накануне в Сети появился видеоролик, в котором военнослужащие США явно второпях демилитаризуют технику. Вот только точных цифр с тем, сколько машин в итоге было выведено из строя, оглашено так и не было.

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