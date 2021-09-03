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ГАЗ готовит к премьере новый современный автобус Citymax-12

От: Алексей Шмидт
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Фото: Русский автомобиль

В рамках автомобильной выставки «Комтранс» 2021 года состоится премьера новой разработки «Группы ГАЗ» – перспективного городского автобуса большого класса GAZ Citymax-12. Первые фотографии новинки опубликовал паблик «Русский автомобиль» в социальной сети «ВКонтакте».

Citymax-12 создан как унифицированная платформа, которая способна использовать три типа силовых установок – электрической, дизельной и метановой. На «Комтрансе» должны представить электрический вариант автобуса, о чем говорит литера «е-» в его названии, которую видно на левой кузовной панели, а число 12 указывает на габаритную длину автомобиля.

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Фото: Русский автомобиль

Судя по первым снимкам, Citymax-12 получил современный экстерьер, который давно используют многие его европейские конкуренты, с отформованными из композитов внешними кузовными панелями.

Производством нового автобуса «Группа ГАЗ» будет заниматься на предприятии ЛиАЗ.

Другие подробности о новой модели должны раскрыть позднее.

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